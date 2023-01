PERUGIA – Un sospiro di sollievo da parte della famiglia e dei conoscenti. E’ stata ritrovata giovedì mattina la donna di 82 anni che era scomparsa dopo essersi messa alla guida per raggiungere una farmacia. La donna è stata ritrovata in zona San Marino, all’interno della sua Fiat Punto finita fuori strada in un’area impervia. L’anziana ha spiegato di aver perso completamente l’orientamento a causa della nebbia. Le sue condizioni sarebbero buone, anche se è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.