Perugia, “Andrà tutto bene” è il nuovo singolo della band 11Rosso

PERUGIA – “Andrà tutto bene” è la frase ricorrente e di buon augurio che caratterizza questo nostro periodo storico, durate cui la quarantena ha fatto scoprire e riscoprire a tutti aspetti spesso sopiti della natura umana. Ma è anche il titolo del nuovo singolo della band 11Rosso, pubblicato lo scorso primo aprile.

Il brano è prodotto artisticamente da Lorenzo Sebastiani, produttore di fama internazionale mentre il relativo videoclip – realizzato interamente in casa rispettando, ovviamente, le disposizioni vigenti in merito – vede alla regia Alex Visani, affermato regista spesso protagonista di rassegne e concorsi, con la sceneggiatura di Ingrid Monacelli, attrice di cinema e teatro nonché protagonista del video stesso. Il singolo pop con evidenti richiami elettronici e new wave, prerogativa del sound degli 11Rosso che si definiscono sì pop ma anche “postwave”, descrive la condizione del singolo e della collettività ai tempi del coronavirus e la speranza con la quale la band auspica un ritorno alla cosiddetta “normalità”.

“La scelta del titolo ‘Andrà tutto bene’ – afferma la band – era quasi obbligata: noi percepiamo la voglia di tornare alla vita di prima da parte di tutti, ognuno pronto a fare la propria parte con la certezza che davvero andrà tutto bene, che tutto tornerà come prima, ma con una maggior consapevolezza. Il testo del brano è una cronaca, ma mai fredda e arida, tutt’altro: nelle parole del testo c’è sempre, sempre speranza”.

Gli 11Rosso sono Davide Catanossi di Assisi, chitarra, voce e autore di testi e musiche della band, Giovanni Pala di Piegaro, un piccolo paesino a confine tra Umbria e Toscana al basso, voce e arrangiamenti e Fabio Morreale, originario di Catania ma ormai perugino d’adozione alla batteria. Il progetto, recentissimo nasce a dicembre del 2019 dall’incontro di Davide Catanossi e Giovanni Pala in studio e si completa con l’arrivo di Fabio Morreale, storico batterista dei progetti precedenti di Davide Catanossi. 11Rosso debutta al Bad King di Perugia, storico locale del circuito nazionale musicale dove si presentano con alcuni brani e con quello che è il loro primo singolo, “Introspezione”. Il nuovo brano è anche su Spotify.