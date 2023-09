Andava in vacanza con la 104: dipendente della Regione a giudizio per truffa

PERUGIA – Una dipendente 61enne della Regione Umbria Avrebbe usufruito illegittimamente dei permessi dal lavoro previsti dalla legge 104, andando in vacanza piuttosto che assistendo il papà disabile, per il quale le era stato concesso il beneficio. A riportare la vicenda è Il Messaggero Umbria. Il gup di Perugia, per questo motivo, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti della donna. Alla dipendente regionale viene anche contestato di aver mentito, proprio per ottenere il beneficio della 104, sull’indirizzo di residenza del padre, dichiarando che il genitore abitava sotto il suo stesso tetto.