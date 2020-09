Perugia, ancora un colpo in via Birago: svaligiato un parrucchiere

PERUGIA – Ancora un colpo in via Birago a Perugia. Dopo quello ai danni di un tabaccaio, con un coltello, di martedì, questa volta nel mirino è finito un parrucchiere. L’obiettivo, sabato pomeriggio, è stato la cassa del negozio con qualche centinaia di euro all’interno. Il parrucchiere ha provato anche a resistere all’aggressione ma ha dovuto cedere. Fortuna per lui non ci sarebbero conseguenze gravi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per le indagini del caso. E ora, scatta la rabbia dei residenti che chiedono più protezione e controlli.