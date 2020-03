Perugia, anche Gesenu vara misure contro il coronavirus: le regole per i cittadini

PERUGIA – Anche la Gesenu ha varato una serie di misure per contrastare il diffondersi del virus Covid-19. In particolare è stata intensificata la sanificazione dei mezzi e delle le strutture. Tramite l’invio di circolari è stato raccomandato di “rispettare con la massima attenzione” le indicazioni di prudenza date dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Sedi Nelle sedi amministrative, oltre all’introduzione di dispenser igienizzanti per le mani – annuncia la Gesenu -, sono allo studio soluzioni temporanee di smart working, compatibilmente con l’operatività aziendale, anche da far svolgere turnazione fra i dipendenti di una stessa unità organizzativa, in modo tale da non creare disservizi. Inoltre l’Azienda ha disposto la sospensione di tutti i corsi di formazione aziendali, di riunioni-incontri con fornitori e degli incontri pubblici sul territorio. Predisposta poi, temporaneamente, una nuova regolamentazione degli accessi agli sportelli aperti al pubblico, in particolare per il servizio Tari e gli Urp.