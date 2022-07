Perugia, altro colpo per Castori: arriva Di Serio dal Benevento

PERUGIA – Proseguono i colpi di mercato per il Perugia di mister Fabrizio Castori. A firmare in biancorosso è stato dal Benevento, Giuseppe Di Serio che resterà legato al Grifo per i prossimi quattro anni. Il comunicato del club “Ac Perugia Calcio – si legge in una nota del club – comunica l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Di Serio dalla società Benevento Calcio”. Quadriennale L’attaccante, classe 2001 (ha compiuto 21 anni proprio nei giorni scorsi), ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato a Trento, cresce nel settore giovanile del Südtirol dove gioca fino al 2016, poi si trasferisce in prestito all’Hellas Taranto. Nel 2017 approda al Benevento dove colleziona in tutto tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Primavera 62 presenze e 9 reti. Lo scorso anno nel Pordenone 13 presenze e 2 reti.