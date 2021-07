Perugia, altro colpo: dall’Atalanta arriva il centrocampista Gyabuaa

PERUGIA – Giornata di arrivi nel Grifo di mister Alvini. La società biancorossa ha ufficializzato nella giornata odierna l’approdo di Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista, classe 2001, arriva al Perugia in prestito dall’Atalanta e resterà al Perugia fino al termine della stagione. Carriera Gyabuaa è cresciuto nel settore giovanile della società bergamasca fino all’esordio in Serie A lo scorso 13 dicembre contro la Fiorentina. Ha partecipato anche alla Uefa Youth League con 6 presenze e 1 gol. Con la Primavera orobica 82 presenze e 9 reti.

Ufficializzato Dell’Orco Il difensore, classe 1994, arriva a titolo definitivo dal Sassuolo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per lui 54 gettoni in Serie A con le maglie di Sassuolo, Empoli (con la quale ha realizzato al momento l’unico gol in massima serie) Lecce e Spezia, quest’ultima nella scorsa stagione. Ha militato anche nel Novara, Ascoli e Feralpisalò e vestito la maglia dell’Italia Under 20 per 7 volte.