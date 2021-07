Perugia, altro colpo: arriva l’attaccante Manneh dal Catania

PERUGIA – Altro colpo di mercato per i Grifoni. AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti. Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la Guinea.

Profilo Manneh lascia il Gambia nel 2013, a soli 15 anni ed arriva in Libia da dove decide di imbarcarsi per la Sicilia. Riesce a sostenere un provino con la maglia del Catania, la dirigenza etnea lo ingaggia e debutta in prima squadra nel 2017Il campionato successivo può essere considerato, finora, il migliore del Catania in Serie C e anche per il giovane attaccante rossazzurro quella è una stagione molto positiva. Durante la prima parte, però, Kalifa vede il campo con il contagocce, disputando solo pochi scampoli di partita e facendo quasi sempre panchina. Nel 2018 è il momento della svolta con il primo gol segnato contro il Cosenza e nel 2018/19 arriva la consacrazione in maglia rossazzurra con 37 gare condite da 3 reti. Sempre nel 2019 debutta anche con la nazionale gambiana, poi viene ceduto in prestito alla Carrarese e adesso la nuova avventura col Grifo, che sa di grande occasione.