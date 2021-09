Perugia, altra tragedia della strada: muore in sella allo scooter a 18 anni

PERUGIA – Tragedia a Perugia, in località San Fortunato della Collina. Un ragazzo di appena 18 anni è morto nella serata di martedì, attorno alle 20, mentre era in sella al suo scooter.

Sono in corso le indagini della polizia locale accorsa sul posto, insieme a quella municipale per capire la dinamica dell’incidente, ma a quanto sembra dalle prime informazione, il ragazzo è andato a sbattere e sarebbe morto sul colpo.

Il precedente a Città di Castello

Una lunga scia di incidenti in Umbria, che non si arresta. Solo domenica una sedicenne tifernate, sempre in sella allo scooter, on un tasso alcolemico di ben 3 volte oltre il limite concesso dalla legge, si era schiantata contro un muretto.

Era rimasta ferita ma nell’impatto aveva a riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Incidente per un camion

Ancora, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre lungo la E45, tra Resina e Bosco, incidente in direzione Perugia. Un camion è finito fuori strada, volando nella scarpata. Il conducente è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire dal mezzo.

