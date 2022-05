PERUGIA – Voleva la patente ma con il trucco. È falsa attestazione di titoli e lavoro da parte di aspiranti al conseguimento di patenti abilitative l’accusa a carico di un 48enne, residente in Toscana, sorpreso a sostenere l’esame alla Motorizzazione civile di Perugia con una serie di apparecchiature elettroniche. A sorprenderlo, durante una sessione di teoria, è stato un esaminatore che a quel punto ha chiamato le forze dell’ordine. In un primo momento il 48enne ha negato di avere una qualsiasi apparecchiatura, ma dalla perquisizione è emerso che aveva con sé un piccolissimo auricolare nascosto all’interno dell’orecchio e un dispositivo attaccato con del nastro adesivo al petto (che consentiva un collegamento con l’esterno) e un router wi-fi per la connessione a Internet dentro un pacchetto di sigarette. Ovviamente, la prova di esame del 48enne è stata annullata.