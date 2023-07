Perugia, allarme caldo: a Umbra Acque arriva lo stop ai lavori di pomeriggio

Le patologie

Infine i lavoratori che presentino l’insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente fermarsi. Come detto in questi giorni sono inoltre in distribuzione anche bandane e copricapi costruiti da un tessuto a più a strati innovativo che utilizza un polimero chimico unico: basta infatti attivarlo immergendolo in acqua creando una reazione chimica all’interno del tessuto che consente agli indumenti di agire come una spugna; trattenere l’acqua per otto ore, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda. Infine proprio oggi è stata firmata un’intesa tra la società e le Rsu con la quale l’orario di lavoro del personale addetto alla gestione operativa, viene anticipato di mezz’ora al giorno dalle 6.30 alle 14.00; stessa cosa per gli addetti ai cantieri, che lavoreranno in quella fascia oraria (6.30-14.00) e inoltre le attività lavorative differibili e non urgenti – la cui esecuzione negli orari centrali della giornata può comportare maggior esposizione al caldo (lavori di allaccio, costruzione nuove opere e quant’altro) – saranno di norma svolte la mattina, o nel pomeriggio dalle 17.00 fino a fine turno.