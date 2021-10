Perugia, allarme bomba al centro vaccinale di San Marco, ma era fasullo

PERUGIA – Una telefonata al 113 ha messo in allarme la Polizia di Perugia: segnalava la presenza di una bomba all’interno dell’Hub Vaccinale di San Marco. Così la macchina dei controlli si è messa in moto.

Gli agenti sono arrivati sul posto, sono state fatte uscire le 40 persone presenti, medici e infermieri compresi, a uscire per mettere il sito in sicurezza. Sono arrivati anche gli Artificieri deli Carabinieri, che hanno proceduto a una attenta ispezione e bonifica dei luoghi, senza riscontrare nulla di quanto segnalato. L’operatività dell’ Hub è stata quindi ripristinata, per la prosecuzione delle operazioni di somministrazione del vaccino.