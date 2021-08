Perugia, all’aeroporto 350 chili di cosmetici fuorilegge per un centro estetico

PERUGIA – Sono stati bloccati all’aeroporto di Firenze, l’ingresso di 350 chili di cosmetici provenienti dalla Nigeria contenenti una sostanza vietata dalle norme europee. La merce, dichiarata alla frontiera come “vestiti africani”, era destinata con ogni probabilità a un centro estetico di Perugia la cui titolare è la viaggiatrice nigeriana denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale ma anche per aver tentato di mettere prodotti cosmetici potenzialmente dannosi per la salute.

Sequestro Il sequestro della merce importata dalla Nigeria via Istanbul è avvenuto in due tranche: la prima, a novembre, di 334 confezioni, la seconda, invece, di circa 181 chili, nelle ultime ore. Se l’idrochinone, la sostanza vietata, secondo i regolamenti comunitari non può superare lo 0,3% nelle tinture per capelli, è emerso che alcuni campioni analizzati in laboratorio la contenevano in una percentuale che sfiora il 5.