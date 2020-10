Perugia, Fontivegge: riqualificazione al via, ecco gli interventi

PERUGIA – Al via la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, a Fontivegge, con la realizzazione delle nuove pensiline di attesa dell’autobus di fronte all’edificio dell’ex Upim, che unirà il fronte stazione con il bus terminal del minimetrò. Sarà questo il primo dei prossimi interventi a prendere il via, nel mese di novembre, tra quelli previsti nell’ambito del Bando Periferie e di Agenda Urbana. Nell’estate del 2021, terminata la realizzazione della pensilina, sarà avviato il cantiere di ripavimentazione della piazza, con la relativa pedonalizzazione, e di copertura del bus terminal fronteggiante il minierò.

Bellocchio La generale opera di riqualificazione – spiega il Comune – non interesserà, però, soltanto il fronte stazione, ma anche l’area retrostante che si affaccia sul quartiere del Bellocchio. Entro la fine del 2020, saranno avviati anche i lavori per la riqualificazione del sottopasso di via del Macello, con un nuovo ingresso alla stazione dal quartiere, un intervento che prevede la creazione di una piazza inclinata collegata al sottopasso esistente e una pista ciclopedonale che collegherà la stazione fino al parco Chico Mendes. Infine, una Zona 30 tra la stazione stessa e il parco Vittime delle Foibe.