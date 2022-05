Perugia, al Museo archeologico 109 monete recuperate dai carabinieri arricchiranno la collezione

PERUGIA – Vanno dalla fine del IV secolo avanti Cristo all’epoca moderna le 109 monete che andranno ad arricchire la collezione del Museo archeologico nazionale dell’Umbria. Oggetti recuperati grazie ad alcune indagini dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale dell’Umbria e poi assegnati al museo dall’autorità giudiziaria. “Si tratta di monete puniche, greche (sia di epoca ellenistica che di produzione romana provinciale), romane (repubblicane e imperiali), bizantine, medievali e moderne. A queste – spiega il museo – si aggiungono un gettone di Norimberga del XIX secolo e la replica di una moneta romana imperiale che documenta la produzione di falsi. Il materiale risulta in buono stato di conservazione. Alcuni esemplari si segnalano per rarità, come alcune monete romane di epoca costantiniana”.