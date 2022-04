Perugia, al Curi punto in rimonta contro il Pisa: playoff ancora possibili

PERUGIA – Ancora un punto per il Grifo di Massimiliano Alvini. La sfida interna con il Pisa termina 1-1 con il recupero in rimonta da parte dei grifoni nel corso del secondo tempo. Un pareggio che fondamentalmente non serve a nessuna delle due compagini, soprattutto ai biancorossi che dovranno fare altri sforzi per tornare nella zona buona della classifica che consente l’approdo ai playoff. Nulla è perduto ancora e i riflettori sono tutti puntati nella prossima sfida, quella che sarà disputato il Lunedì dell’Angelo, con il Vicenza.

Primo tempo

Al 5′ Burrai su calcio d’angolo la regala a Santoro che tira in porta e viene allontanato da Nicolas. Al 7′ i sanitari biancorossi sono costretti a intervenire per soccorrere Matos, rimasto vittima di un contrasto con Leverbe; pochi minuti e il brasiliano torna in campo a dare il suo sostegno. Al 9′ a De Luca manca la fortuna e un suo tentativo finisce fuori di poco. Al 15′ è sempre il numero 9 biancorosso a mattersi in mostra con una azione neuatralizzata da Nagy. Al 27′ traversone di Falzerano viaggia per tutta l’area senza trovare alcun grifone pronto a dare il proprio contributo. Al 28′ i toscani passano in vantaggio: a causa di un errore difensivo Puscas ne approfitta e sigla lo 0-1. Al 35′ per via di una indisposizione Sgarbi deve uscire dal terreno di gioco e il suo posto viene preso da Rosi. Al 38′ su corner De Luca incorna ma non c’entra la porta. Passano quattro minuti di recupero e le formazioni vanno negli spogliatoi per la pausa.

Secondo tempo

Si torna a confrontarsi in campo con gli stessi protagonisti della prima frazione di gioco. Al 57′ il Pisa chiede un rigore per un contatto in area di Lisi su Birindelli: per il direttore di gara Massa è tutto regolare e si continua a giocare. Al 59′ grande intervento provvidenziale Burrai che neutralizza una incursione di Puscas. Al 65′ Nicolas manda alto sopra la propria traversa un colpo di Dell’Orco. E’ il 67′ quando la formazione di Alvini pareggia i conti: in area avviene una mischia e nel bel mezzo del caos arriva Rosi che con un colpo decisivo segna l’1-1. Al 70′ l’estremo nerazzurro allontana un tiro di Lisi. Al 71′ il portiere pisano lascia la gara causa infortunio ed entra il secondo Livieri. Al 74′ Carretta ci prova a botta sicura mandando la sfera out di un soffio. In pieno recupero Kouan crossa per Lisi che calcia in alto. Passano 6′ di recupero e l’arbitro manda tutti sotto la doccia con il risultato finale di 1-1.

Il tabellino

PERUGIA (3-5-2). Chichizola; Sgarbi (35′ Rosi), Curado, Dell’Orco; Falzerano (62′ Carretta), Burrai, Segre (84′ Kouan), Santoro (62′ Beghetto), Lisi; De Luca, Matos (84′ Olivieri). A dis.:Zaccagno; Angella, Zanandrea, Ferrarini, Ghion, Gybuaa, Murgia. All Alvini.

PISA (3-5-2). Nicolas (71′ Livieri); Hermannsson (79′ De Vitis), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Tourè (79′ Masucci); Birindelli; Sibilli (69′ Torregrossa), Puscas (69′ Cohen). A disp.:Berra, Siega, Mastinu, Gucher, Di Quinzio, Benali, Marsura. Allenatore D’Angelo.

ARBITRO: Massa di Imperia (Mastrodonato-Pagnotta). 4° uomo Galipò.

VAR Fourneau di Roma 1 AVAR Fiore.

MARCATORI: 28′ pt Puscas, 22′ st Rosi

NOTE: giornata soleggiata con leggero vento. Presenti 5042 spettatori di cui 1125 ospiti. Ammoniti Dell’Orco, Hermannsson, Curado, Torregrossa, D’Angelo (all. Pisa)