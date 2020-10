Perugia, al Curi per l’infrasettimanale c’è il Cesena. Caserta: “Conta ciò che si fa sul campo, sono fiducioso”

PERUGIA – “Non mi piace nascondermi e non c’è ne motivo. Penso che alla fine conta quello che fai in campo e non quello che fai sul mercato. La nostra penso che sia una rosa competitiva e sono contento di averla a disposizione”: a dirlo in conferenza stampa è stato Fabio Caserta. Domani nuovo impegno per i grifoni, che dopo la vittoria in esterna contro l’Arezzo torneranno in campo domani sera questa volta al Curi contro il Cesena.

Fiducia “Sono molto fiducioso di quello che mi hanno fatto vedere questi ragazzi fino ad ora perché per me conta in primis l’aspetto umano – ha proseguito il mister – Sono venuto a Perugia non per fare un campionato anonimo o guardare la salvezza, ma per fare un cammino importante. Il mio primo obiettivo è la partita di domani. Poi partita dopo partita potranno arrivare altre cose”.

Mercato “Il mercato – ha aggiunto – fortunatamente è chiuso perché le voci di qualche giocatore che doveva andare via fino alla fine ti condizionavano un po’. Ora toccherà a noi fare bene sul campo. Noi dobbiamo lavorare bene come stiamo facendo”.

Avversari E parlando del Cesena ha detto: “Forse sono stati sfortunati in qualche episodio nella partita precedente. Però va affrontata con la giusta attenzione perché è un avversario forte. Attacca bene la porta e costruisce da dietro. Sarà una partita difficile, ma credo che la nostra squadra possa giocarsela”.