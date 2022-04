Perugia, al Curi arriva al Pisa, Alvini crede nei playoff e rinnova fino al 2024

PERUGIA – La notizia arriva alla vigilia della gara di campionato (ore 18 al Curi) contro il Pisa. Massimiliano Alvini rinnova col Perugia fino al 30 giugno 2024. Confermato anche lo staff formato da Renato Montagnolo (allenatore in seconda), Paolo Artico (preparatore atletico), Massimo Gazzoli (preparatore dei portieri) e Francesco Bonacci (collaboratore tecnico). Un attestato importante per il grande campionato che sta facendo il Perugia.

La sfida

Quanto al match, è una sfida chiave per i playoff. Alvini lo ha detto: tutto passa da un miglioramento al Curi. Ma il Pisa non è cliente facile: “Per i playoff non sarà facile: affronteremo il Pisa e il Monza che sono candidate per andare in A e il Parma che lotta per i play off. In casa abbiamo sbagliato qualcosa e lasciato punti importanti come contro Spal, Como e Pordenone”. Quanto al Pisa: “E’ una squadra forte e completa che a lungo è stata meritatamente prima in classifica. Ha un grande pubblico e vuole la Serie A. Sarà una bella sfida e sono contento di essere in panchina. Vogliamo fare la nostra partita e dare una gioia ai tifosi e alla città”.

Corsa playoff

Alvin è determinato: “Quando entriamo in campo pensiamo solo a fare il massimo e lo stesso sarà per il Pisa. Il nostro campionato finora è positivo. Siamo ancora lì e ce la vogliamo giocare fino alla fine. La quota play off quest’anno è altissima e noi vogliamo provare a entrarci”. E sulla situazione del gruppo dice: “Dovremo valutare alcune situazioni tra cui Angella mentre sarà sicuramente assente D’Urso. Lisi sente molto la partita perché in Toscana ha fatto tre anni importanti. Nell’ultimo mese e mezzo qua ha avuto un problema fisico che lo ha condizionato”.