Perugia, aiuti economici alle famiglie con più di 4 figli: ecco come fare richiesta

PERUGIA – Le famiglie con quattro o più figli conviventi possono fare richiesta di contributo economico al Comune di Perugia. E’ possibile formulare la richiesta soltanto on line e tra i requisiti richiesti c’è quello di un Isee non superiore a 36mila euro. Almeno uno dei figli deve avere età inferiore ai 18 anni e tutti gli altri non devono superare i 26 anni di età. Bisogna essere cittadini italiani o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e con documentazione che possa attestare la residenza in Umbria da almeno 5 anni.

Tempistica C’è tempo dal 7 agosto fino al 5 settembre per presentare domanda raggiungendo il sito istituzionale www.comune.perugi.it, accedendo all’avviso, tramite spid e con le credenziali del Comune per chi è registrato. Bisogna inoltre appartenere alla zona 2, quindi Perugia, Torgiano, Corciano,. Per ulteriori informazioni oppure chiamare lo 075/5773846 il lunedì dalle 9:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00. Il servizio di assistenza per la compilazione delle domande è disponibile presso il “Digipass Perugia” in piazza del Melo. Si riceve solo su appuntamento con prenotazioni a partire dal 23 agosto chiamando il numero 075.5772121 dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17.