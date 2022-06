Perugia, aggredito con coltello e mannaia dopo una abbondante bevuta 

PERUGIA – E’ finito in manette un romeno di 23 anni ritenuto responsabile di aver aggredito con una mannaia e un coltello un connazionale, ferito alla spalla. L’episodio è avvenuto domenica a Perugia. Stando a quanto riferito dagli investigatori la vittima, di 45 anni, e il suo aggressore si erano intrattenuti per l’intero pomeriggio a bere: a un tratto è scoppiata la lite e l’uomo si è allontanato poco prima di essere aggredito, in compagnia del cugino. Fuori, poco lontano da una fermata del bus, l’aggressione con le armi rinvenute dagli investigatori nei pressi di un barbecue.