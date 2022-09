Perugia, donna di circa 65 anni aggredita e trascinata fuori dall’auto per essere derubata

PERUGIA -Una rapina violenta nel tardo pomeriggio di sabato, quando una donna veva appena prelevato i soldi alle poste che si trovano a San Sisto ed è salita in auto, poggiando la borsa sul sedile. Un uomo, però, ha aperto la portiera dell’auto e l’ha rapinata dela borsa. La donna, di circa 65 anni di età, ha provato ha difendersi ma è stata trascinata fuori dall’auto e gli è stata potata via la borsa. A bordo di un’auto dove ad attenderlo c’era un complice. La donna ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e immediate sono partite le indagini sull’accaduto da parte dei carabinieri. L’ipotesi investigativa, sulla base delle testimonianze acquisite, è che l’azione criminale sia stata messa in atto da un soggetto di origini straniere.