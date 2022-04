Perugia, aggredisce un automobilista con il taglierino: denunciato 39enne

PERUGIA – E’ stato denunciato per percosse, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 39enne di Perugia accusato di aver aggredito un uomo. L’episodio è avvenuto nella periferia del capoluogo. La vittima, visibilmente spaventata ha riferito di aver notato, poco prima, un automobilista che procedeva con fare incerto. Preoccupato che potesse essere in difficoltà, gli ha fatto dei segnali con il clacson e con i fari per farlo accostare e verificare le sue condizioni di salute. Il conducente però, dopo essersi fermato, ha afferrato al collo e percosso l’uomo che, prontamente, è riuscito a divincolarsi e a chiamare i soccorsi. I controlli hanno permesso di rinvenire un taglierino, del quale l’indagato non è stato in grado di fornire giustificazione.