PERUGIA – Le forze dell’ordine a Perugia hanno emesso un Daspo ‘Willy’ nei confronti di una donna di 33 anni che lunedì, in stato di ebbrezza, aveva aggredito la titolare di un esercizio pubblico di Corciano. La donna era stata arrestata per il reato di rapina e lesioni personali e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Arresto convalidato martedì dal Tribunale del capoluogo umbro. Alla 33enne sarà vietato l’accesso ai pubblici esercizi adibiti alla vendita e somministrazione di bevande o ai locali di intrattenimento presenti nell’intera provincia per la durata di sei mesi. Alla stessa, inoltre, sarà vietato di sostare nelle loro immediate vicinanze.