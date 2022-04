Perugia, aggredisce la compagna a morsi e pugni: giovane arrestato

Partecipato a una festa

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, dopo aver appreso che la vittima aveva partecipato ad una festa di compleanno tra connazionali, l’avrebbe percossa con violenza, con pugni in testa e sul volto, mordendola sul braccio, sui fianchi e sul gluteo, e colpendola al braccio con il frammento di uno specchio. La donna, che era poi riuscita a scappare e a chiedere aiuto, aveva riportato diverse lesioni sul corpo e la frattura del radio. Il violento pestaggio sarebbe avvenuto mentre la donna era intenta a dormire all’interno dell’abitazione in cui i due convivevano. Le indagini hanno documentato un quadro di continue violenze scaturite da motivi futili ed in particolare dalla gelosia dell’uomo nei confronti della donna. Il compagno spesso ubriaco, l’avrebbe picchiata abitualmente, chiudendola anche a chiave in casa. L’indagato, irregolare sul territorio nazionale, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.