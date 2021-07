Perugia, agenti di Polizia salvano giovane che voleva suicidarsi

PERUGIA – La polizia è riuscita a salvare un giovane di 23 anni che voleva suicidarsi, in un appartamento di Perugia. Personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in servizio di controllo del territorio è stato inviato con urgenza, dalla sala operativa della questura, in un’abitazione in un quartiere del capoluogo umbro, a seguito della segnalazione di tentato suicidio in atto. Proprio la persona intenzionata a togliersi la vita aveva telefonato al 113, in forte stato di agitazione.

Operatrice L’operatrice del 113 ha cominciato a parlare con il giovane, cercando di tenerlo al telefono più a lungo possibile e permettere così agli agenti della squadra volante di intervenire. Giunti sul posto, i poiziotti hanno forzato il portone di ingresso e una volta dentro hanno trovato il giovane sospeso da terra con una corda al collo annodata ad una barra ancorata al soffitto. Subito soccorso e messo in salvo, il ventitreenne è stato affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti medici. Indosso gli agenti gli hanno trovato un biglietto di addio.