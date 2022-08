PERUGIA – Gli agenti della Polizia di Perugia hanno fermato una donna in abiti succinti in via Canali e nei pressi di un istituto scolastico e di una chiesa

Alla vista degli operatori, ha cercato di eludere il controllo cambiando strada ma è stata comunque raggiunta dagli agenti che l’hanno identificata. La donna, regolare sul territorio nazionale, è stata sentita in merito alla sua presenza in quell’area e non riuscendo a fornire una motivazione plausibile, è stata allontanata dagli agenti.