BASTIA UMBRA – Aveva comportamenti tipici di chi prova ad adescare clienti ma gli uomini che ha avvicinato erano delle forze dell’ordine in borghese. Il fatto è avvenuto ai giardinetti pubblici di Bastia Umbra. Qui gli operatori contattano alcuni colleghi per procedere all’approfondimento del caso. La 30enne non è riuscita a fornire ragioni convincenti della sua presenza e del suo comportamento. Viene quindi denunciata in base al regolamento di polizia urbana per aver tenuto una condotta idonea a compromettere il decoro dei luoghi.