Perugia, accusato di frode fiscale sarà estradato in Usa dall’Umbria

PERUGIA – La Corte di assise di appello di Perugia ha accolto le argomentazioni della Procura generale di Perugia e autorizzato la richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti d’America di un cittadino olandese accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti e di aiuto e assistenza nella predisposizione di dichiarazioni dei redditi false e fraudolente a favore di due noti Dj, che non risultano coinvolti nel procedimento di estradizione. Nei suoi confronti è stata applicata la custodia cautelare in carcere per scongiurare il pericolo di fuga. L’uomo, noto avvocato e consulente finanziario, già agli arresti domiciliari nel comune di Valfabbrica dall’aprile scorso, era destinatario di un mandato di arresto internazionale, emesso dal Tribunale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, per aver messo in atto una truffa da cento milioni di dollari attraverso l’utilizzo di un sofisticato sistema di evasione fiscale a livello mondiale.