Perugia, accordo politico tra ‘Civici x’ e ‘Umbria insieme’: prime mosse sulle Amministrative

Per Cesare Palombi, responsabile Umbria di Insieme, “con la collaborazione con CiviciX si intende offrire un contributo significativo alla politica per assumere scelte responsabili ed innovative in ambito economico, il contesto vitale odierno ci impegna a indurre i nostri imprenditori e consum-Attori a scelte generative di un’economia civile, che non sia solo profitto fine a se stesso, e poi le briciole in filantropica beneficenza”.

Accordo positivo

Andrea Fora nel corso del suo intervento ha dichiarato: “Saluto positivamente questo accordo di collaborazione come una tappa del percorso che il CiviciX ha intrapreso da tempo per costruire dal basso la politica delle comunità. Una politica che a partire dalle differenze e dalle idee diverse prova a costruire percorsi comuni, privilegia le soluzioni agli schieramenti politici e antepone il bene dei cittadini alle beghe di partito. CiviciX continua il suo cammino per progettare il bene comune dei territori all’interno di un percorso generativo, di rete, di cucitura fra esperienze diverse per colmare il grande vuoto politico che pure esiste nell’offerta partitica attuale. CiviciX ha stipulato tanti accordi con liste civiche locali e di regioni vicine, l’accordo di collaborazione con Demos, oggi quello con Insieme, il rapporto sinergico con Base Italia di Marco Bentivogli, la stretta sinergia con le forze politiche del Terzo Polo, testimoniano un cammino verso un nuovo progetto politico federale e nazionale che sappia dare le risposte ai nuovi bisogni delle comunità locali”.

Zamagni

“L’Italia – ha affermato Zamagni – è un paese in cui la tassazione sul lavoro, sui profitti aziendali, sul lavoro è di molto superiore alla rendita e questo non è tollerabile, continua solo a far crescere le diseguaglianze nel nostro Paese. Welfare di comunità e attuazione del principio di sussidiarietà sono le due leve per riformare le politiche economiche statali a tutti i livelli. Occorre inoltre passare dall’Unione Europea alla federazione Europea per costruire una politica di welfare comune, di istruzione comune, di difesa comune». Ha poi fatto riferimento «ai principi fondativi della Dottrina Sociale della Chiesa. C’è chi fa riferimento al liberalismo e al socialismo, perché altri non possono ispirarsi ai principi del cristianesimo? Non intendiamo imporre nulla ma proporre, tanto più che negli ultimi 25 anni i cattolici sono stati ‘sbeffeggiati’ e messi in angolo nel silenzio più assoluto”.