PERUGIA – È stato portato in carcere dai carabinieri, su dispositivo emesso dal Magistrato di sorveglianza di Perugia, il 59enne, già condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione, che nel 2017 aveva accoltellato all’interno del Palazzo di Giustizia di Perugia due magistrati del Tribunale Civile e ferito un impiegato amministrativo del Tribunale. Nei giorni scorsi l’uomo, che da dicembre 2017 era stato ammessa al differimento della pena agli arresti domiciliari in una struttura terapeutica di Passignano sul Trasimeno, avrebbe minacciato di morte un medico psichiatra che lo aveva in cura, rifiutandosi di sottoporsi ad una visita specialistica di controllo, necessaria per rimanere nella struttura terapeutica. A seguito di questo ultimo episodio, il magistrato di sorveglianza ha sospeso il differimento provvisorio della pena e ordinato l’accompagnamento in carcere per il 59enne che è stato portato all’istituto penitenziario di Capanne.