PERUGIA – Al culmine di una lite con un conoscente, per futili motivi, è stato accoltellato al torace in un parcheggio di un supermercato in località Ferriera, nel comune di Torgiano. La vittima, un 59enne ungherese, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri segnalando la presenza di un uomo a terra, sanguinante. L’uomo, è stato portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stato medicato e ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Il 59enne, “in stato di alterazione da bevande alcoliche”, ha raccontato della lite con il conoscente che, ad un tratto, ha tirato fuori un coltello colpendolo al petto. Dagli immediati accertamenti, i carabinieri sono risaliti all’identità dell’aggressore, un 70enne ungherese, denunciato per il reato di lesioni personali aggravate con l’uso di armi.