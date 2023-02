Perugia, accoltella la compagna dopo una lite: quarantenne denunciata

PERUGIA – Una quarantenne è stata denunciata per lesioni personali aggravate dopo che la fidanzata, di un anno più grande e come l’altra sudamericana, è stata soccorsa nella notte tra giovedì e venerdì in via Sicilia a Perugia, non distante dal sottopasso della stazione di Fontivegge. Qui è intervenuto sia il personale sanitario del 118 che gli investigatori dopo la richiesta arrivata da un passante, che ha trovato la quarantunenne ferita all’addome. Il testimone alle autorità ha spiegato di aver visto in un primo momento due donne, ma che poco dopo una era fuggita. In ospedale la ferita ha raccontato di aver litigato con la propria compagna inizialmente in strada e poi nella loro abitazione. Nell’appartamento non distante da via Sicilia, la quarantenne avrebbe afferrato un coltello e colpito la partner al petto.