Perugia, acciuffata la banda che ha messo a segno colpi in tutta l’Umbria: otto in manette, bottino da 150 mila euro

PERUGIA – Sono ritenuti autori di oltre una cinquantina di furti in case ed esercizi commerciali nonché di due rapine improprie, tutto in provincia di Perugia , tra il novembre del 2021 e il marzo successivo due presunti sodalizzi criminali composti da cittadini albanesi individuati dalla squadra mobile della questura di Perugia . Otto gli arresti eseguiti, in esecuzione di misure cautelari, mentre altri tre stranieri sono risultati irreperibili e probabilmente tornati nel loro Paese. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, furto pluriaggravato e rapina impropria.

Sottratti monili e denaro

Dall’indagine, illustrata martedì mattina una conferenza stampa in questura, è emerso che gli obiettivi dei malviventi non erano predeterminati ma scelti di volta in volta in relazione a quelli ritenuti ‘più facili’. Sono stati sottratti soprattutto monili, denaro, tabacchi, valori bollati, gratta e vinci e capi d’abbigliamento griffati per un valore complessivo di oltre 150 mila euro. Quanto ricavato da furti e rapine improprie sembra essere stato trasferito in gran parte in Albania. Gli accertamenti sono stati avviati nel novembre del 2021 e hanno portato a individuare quelli che gli investigatori ritengono due diversi sodalizi criminali. A Sant’Enea di Perugia in particolare è stato scoperto un andirivieni di albanesi risultati già inquisiti per reati contro il patrimonio e provenienti dalla provincia di Caserta.

Concomitanza di orari