Perugia, acceso l’albero con le opere del pittore Gerardo Dottori

PERUGIA – Nel pomeriggio di martedì la preview per la stampa, da domani al 6 gennaio visibile a tutti dalle 17.30 alle 23 in loop sui tetti di Perugia. Si tratta del grande video mapping da 30.000 metri quadrati con le opere del celebre pittore perugino Gerardo Dottori. Ai quadri è anche dedicata una mostra allestita presso la Sala Walter Binni.

All’evento erano presenti il sindaco di Perugia Andrea Romizi, gli Assessori Gabriele Giottoli e Luca Merli e la Dirigente del Servizio Turismo, Sport e Film Commission della Regione Umbria Antonella Tiranti. L’evento è stato promosso dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia,

Ad aprire la preview una suggestiva pièce teatrale interpretata dall’attore Massimiliano Burini, nei panni di Gerardo Dottori. Il progetto, in cui sono stati coinvolti partner come gli Archivi Dottori, lo sponsor Agricolus, Atmo e Orizzonte Nove (i due soggetti che hanno ideato e organizzato l’iniziativa) è costato all’incirca 95 mila euro, in gran parte finanziati dalla Regione. Per osservarlo nella sua interezza sarà necessario raggiungere la sommità di Porta Sole, il quartiere posizionato nel punto più alto del centro storico di Perugia.

Le dichiarazioni

“Dopo le prime convincenti prove che si sono svolte nelle ultime settimane – dichiara il Sindaco Andrea Romizi – si avvicina l’atteso momento dell’accensione di questo bellissimo Albero Sui tetti, la cui originalità, sono convinto, verrà apprezzata non solo dai nostri concittadini ma anche da tutti coloro che sceglieranno Perugia come meta per le loro vacanze natalizie”

“Da domani – dichiara l’Assessore Gabriele Giottoli – ci attendiamo un flusso costante, ordinato e crescente di visitatori che potranno assistere a questo spettacolo, unico nel suo genere, per il quale ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che, con particolare dedizione, hanno consentito la realizzazione di un’impresa per certi versi visionaria e non facile da realizzare”.

“La Regione Umbria – ha concluso Antonella Tiranti, Dirigente del Servizio Turismo, Sport e Film Commission della Regione Umbria – ha lanciato una campagna di comunicazione per incentivare il Turismo e promuovere tutte le città umbre. Un gruppo di videomaker è attualmente nella nostra regione per rappresentare l’Umbria del Natale attraverso i suggestivi alberi e presepi”.