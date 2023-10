Perugia, abusi su una bambina di sei anni: arrestato un animatore

PERUGIA – Un 33enne originario delle Marche, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Magione, su ordine del gip di Perugia, per violenza sessuale ai danni di una bambina e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Perugia, che ha chiesto ed ottenuto dal gip l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il 33enne, che lavorava come animatore in una struttura ricettiva del comune di Magione, lo scorso agosto avrebbe compiuto atti sessuali con una bimba di appena 6 anni, in vacanza con la propria famiglia sulle sponde del lago Trasimeno. Il fatto sarebbe avvenuto durante una pausa lavorativa e la piccola, subito dopo, aveva avvertito il padre di quanto successo.

Sul posto carabinieri e genitore

Sul posto si erano così portati i carabinieri a cui il genitore aveva sporto formale denuncia. La bambina era stata poi visitata dai sanitari dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e il 33enne era stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza sessuale aggravata, con sequestro del telefono cellulare e di altro materiale ritenuto utile ai fini dell’indagine. Gli accertamenti tecnici sullo smartphone del 33enne marchigiano hanno portato a scoprire la presenza di numerose immagini pedopornografiche. Così anche alla luce del pericolo di reiterazione del reato, la procura guidata da Raffaele Cantone ha chiesto l’arresto dell’uomo. Secondo gli inquirenti il 33enne sarebbe “gravato da uno stato mentale patologico che lo rende del tutto arrendevole alla devianza sessuale pedofilia di cui è portatore”.