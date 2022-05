Perugia, abbandona madre e figlio disabile ma incassa le loro pensioni di invalidità

PERUGIA – Una brutta storia di degrado. Una madre ed un figlio invalidi gravi, non in grado di badare a se stessi e che vivono in una situazione di totale abbandono, segnata anche da un quadro igenico sanitario precario. La situazione, registrata a Bettona, lo scorso febbraio è finita all’attenzione dei carabinieri dopo una specifica segnalazione da parte del sindaco. I militari si sono fatti carico di allertare i servizi sociali che, dopo aver chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, hanno avviato alcuni accertamenti bancari e catastali per capire le cause di una situazione così estrema e se ci fossero omissioni da parte dei familiari dei due. L’uomo è stato individuato dai militari e denunciato alla procura di Perugia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, circonvenzione e abbandono di incapace.