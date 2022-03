Perugia, a un distributore prende a calci un altro cliente e lo minaccia con un estintore

PERUGIA – Prende a calci e minaccia con un estintore un altro cliente del benzinaio soltanto perché gli ha passato la ricevuta emessa dalla colonnina self, ma relativa a un altro rifornimento di carburante. A denunciare l’aggressione è stata la vittima che ha fornito alle autorità il numero di targa dell’uomo che poco prima aveva dato in escandescenze e poi si era allontanato a bordo della propria auto. In breve il soggetto è stato identificato e raggiunto dalle forze dell’ordine che lo hanno denunciato per percosse a causa del suo comportamento violento, sfociato inizialmente in un’aggressione verbale ai danni del malcapitato e poi degenerato in aggressione fisica con spintoni e calci.