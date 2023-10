Perugia, a Umbria Fashion una modella-robot sfila in passerella

PERUGIA – Abito a balze in tulle nero e un grande fiocco colorato: anche un robot è salito in passerella, fra le modelle che hanno animato, nella sala dei Notari di Perugia, la prima edizione di Umbria Fashion, evento alla sua prima edizione curato da Laura Cartocci. Tra i protagonisti chiamati a rappresentare il prodotto moda pregiato, la stilista Monia Filippetti, con il brand Monos, che ha scelto di fare sfilare anche il robot BellaBot Model, dell’azienda umbra H.Pierre, attiva nel settore dell’informatica per il commercio. Il robot-modella, per la prima volta in passerella, ha conquistato il pubblico tra stupore e applausi. L’idea nasce dalla stilista Monia Filippetti con l’obiettivo di coniugare l’intelligenza artificiale e la tradizione, fatta di artigianato e made in Italy.