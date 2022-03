Perugia a Reggio Calabria, Alvini: “Dobbiamo migliorare nei dettagli”

PERUGIA – Poche ore e il Grifo affronterà la tosta trasferta di Reggio Calabria. Si scende in campo domani, alle 14.00 orario in cui inizierà la sfida tutt’altro che facile al Granillo.

“Avevamo bisogno di una settimana intera per lavorare – afferma l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini – Abbiamo fatto quello che avevamo programmato. Siamo pronti per giocare una partita importante come quella di Reggio”.

“Abbiamo fatto tre buone gare nelle ultime giornate – ha proseguito il mister – Col Benevento non abbiamo concretizzato la grande mole di gioco, mentre di Brescia non voglio parlare. Col Lecce ci è costato caro un tocco di mano. Su questo rientra anche il discorso delle espulsioni. Dobbiamo migliorare nella cura dei dettagli, perchè fanno la differenza”.

Sugli avversari

“Ho grande rispetto della Reggina – ha continuato il trainer biancorosso -, hanno un organico importante e esperto. Andiamo a Reggio Calabria con la voglia di giocare una partita significativa. Non avremo a disposizione, oltre Kouan, Fulignati, Rosi, Murgia e Gyabuaa. Kouan ha fatto una settimana intera di allenamenti doppi, ma non è una punizione. Apprezzo molto il suo atteggiamento, ma deve migliorarlo per crescere. Ha ampi margini. La responsabilità è però mia che non sono riuscito a eliminare i suoi piccoli difetti”.