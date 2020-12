Perugia a Ravenna, Caserta: “Ci vuole coraggio, scrolliamoci la paura”

PERUGIA – Il Perugia di Fabio Caserta chiude l’anno allo stadio Curi dove mercoledì alle 17.30 sfiderà i giallorossi del Ravenna ripescati. In conferenza stampa Caserta lancia un monito, che suona più o meno come: vietato avere paura: “Se non hai coraggio sbagli sempre. Qualsiasi cosa decidiamo di fare, la dobbiamo fare al massimo”.

E prosegue: “Se nei calci d’angolo non sono cattivo e convinto di prendere la palla subisco gol, a Trieste e ovunque. Quando vado a tirare devo essere convinto che quella può essere la palla gol. Le partite poi vengono condizionate dagli episodi e quando subisci gol dopo quattro minuti, entra la paura di sbagliare e che si complichi la partita”.

Caserta fa riferimento anche alla passata stagione e traccia la strada: Quando in questa squadra arrivano le prime paure, entrano i pensieri dello scorso anno nei tifosi e nei giocatori. Alla prima difficoltà, entra inconsapevolmente la paura. Non possiamo fare questo errore, dobbiamo pensare a questa stagione. Non ci sono le difficoltà che c’erano ad inizio campionato. Siamo cresciuti, ma siamo in una fase di flessione. Bisogna lavorare sui nostri pregi ed i nostri limiti e fare le cose al massimo, senza pensare prima se sono giuste o sbagliate. Non siamo la squadra più forte, ma possiamo diventarla”.

Ecco i convocati:

Portieri:Andrea Fulignati, Lorenzo Bocci, Paolo Baiocco

Difensori: Aleandro Rosi, Alessandro Favalli, Filippo Sgarbi, Gabriele Angella, Salvatore Monaco, Carlo Crialese, Alessandro Tozzuolo, Stefano Negro

Centrocampisti: Salvatore Burrai, Vlad Dragomir, Dimitrios Sounas, Amara Konate, Marco Moscati, Valentin Vanbelghem, Marcello Falzerano, Christian Kouan

Attaccanti: Salvatore Elia, Federico Melchiorri, Jacopo Murano, Alberto Lunghi, Mattia Minesso