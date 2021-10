Perugia, a Ponte San Giovanni nasce il comitato a favore del Nodo: “Situazione insostenibile”

Il comitato non ci sta

“Ponte San Giovanni – aggiungono – ha subìto fin qui con malumori e una sorta di rassegnazione una situazione che può, a buon diritto, essere considerata uno scandalo di portata nazionale, che fa sì che le centraline di rilevazione della qualità dell’aria nel nostro territorio segnalino costantemente valori di inquinamento largamente al di sopra dei limiti considerati accettabili. Tutto questo non è più tollerabile, tanto più che si parla, senza la necessaria chiarezza di informazione, di progetti già approvati e finanziati, ma che non diventerebbero operativi, non si sa se per l’opposizione manifestata da comitati locali o per contrasti fra le istituzioni a cui spetta dare il proprio assenso alla realizzazione dell’opera”. Nelle prossime settimane il comitato darà vita a una serie di incontri per raccogliere le informazioni sullo stato del progetto.