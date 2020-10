Perugia, a Mantova arriva una batosta dolorosa: Grifo sconfitto 5-1

MANTOVA-PERUGIA 5-1 (2-0)

MANTOVA (4-3-3): Tozzo, Bianchi, Checchi, Zibert (24′ st Mazza), Guccione (24′ st Ganz), Gerbaudo (37′ st Zappa), Milillo, Panizzi, Vano (18′ st Rosso), Cheddira, Lucas (18′ st Militari). A disp. Tosi R., Silvestro, Zanandrea, Rosso, Tosi F., Esposito, Moreo, Di Molfetta. All. Troise

PERUGIA (4-3-3): Fulignati, Sgarbi, Burrai, Melchiorri (15′ st Murano), Sounas (9′ st Moscati), Crialese, Bianchimano (25′ st Minesso), Falzerano (9′ st Elia), Negro, Cancellotti (9′ st Rosi), Kouan. A disp: Baiocco, Favalli, Angella, Monaco, Dragomir, Tozzuolo. All. Caserta

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna (Emilio Micalizzi di Palermo – Giuseppe Licari di Marsala) IV° ufficiale: Mauro Gangi di Enna

RETI: 2′ pt Cheddira (M), 6′ pt e 12′ st Zibert (M), 29′ st Moscati, 32′ st Ganz (M), 40′ st Zappa (M)

NOTE: 31 pt espulso Burrai. Ammoniti Sgarbi, Bianchi, Checchi, Vano

MANTOVA – Una domenica brutta. Una domenica da dimenticare. Al Martelli è andata in scena una delle prestazioni più brutte negli ultimi anni del Perugia. Una gara che ha sempre visto in cattedra i padroni di casa, con la formazione ospite ridotta a comparsa o poco più. Dopo il ko di giovedì contro il Cesena serviva e ci si aspettava una reazione significativa da parte della squadra di Caserta che invece è riuscita solo a peggiorare la sua situazione. La strada si fa in salita e il Grifo deve assolutamente riemergere da questo pantano.

Primo tempo Caserta attua un mini tourover in occasione del match contro i lombardi: in difesa Cancellotti e Sgarbi prendono il posto di Angella e Rosi, mentre davanti il rientrante Falzerano e Bianchimano sostituiscono Murano e Dragomir. Calcio d’inizio battuto e già il Perugia deve fare i conti con i suoi limiti. Cheddira colpisce al volo un cross di Bianchi e mette la palla dentro la porta ospite. La situazione si fa ancora più scura al 7′. Zibert calcia di potenza una punizione dal limite e sigla il 2-0 mantovano. Il Perugia si desta al 12′ dopo il brutto avvio ma il lancio di Kouan è troppo centrale e Tozzo non ha alcun problema a parare. I biancorossi restano bloccati nei minuti successivi e al 31′. Dopo una scaramuccia con Vano che non voleva fargli calciare una punizione, Burrai (che era stato poco prima ammonito per un fallo su Cheddira) viene espulso dall’arbitro Bitonti lasciando così i suoi con un uomo in meno. Al 46′ si va negli spogliatoi per l’intervallo.