Perugia, Coldiretti inaugura il primo mercato contadino al coperto

PERUGIA – Arriva a Perugia, in via Michelangelo Iorio, numero 8 a Madonna Alta, il primo mercato contadino al coperto. Ad annunciarlo è Coldiretti, con un post sulla sua pagina Facebook: inaugurazione il 29 gennaio, dalle 8:30, per festeggiare il patrono della città, San Costanzo, “Non solo un posto dove fare una spesa buona e incontrare gente buona – si legge nel post pubblicato- . Ma un luogo in cui trascorrere il tuo tempo prezioso, divertendoti. Insieme ai tuoi bambini o in compagnia di nuovi amici. E’ una overdose di profumi, un ciclone di gusti, un tuffo nella bontà contadina più profonda, rumorosa e vera”. E nel mostrare i nuovi stand, Coldiretti sottolinea come “l”eleganza della semplicità, la ricercatezza dei materiali, il gioco dei colori, l’equilibrio delle geometrie: è nella cura del dettaglio che si palesa la premura che mettiamo in tutte le cose che facciamo”.