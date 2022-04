Perugia, a fuoco una casa nel centro storico: un morto

PEEUGIA – Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, che alle ore 22:40 sono stati chiamati in via del Senso 5, centro storico di Perugia, per un presunto incendio abitazione.

Ha dato l’allarme una residente del luogou, vedendo fumo uscire dall’appartamento. Bussando alla porta nessuna risposta. La squadra, una volta sul posto, ha forzato la porta ed ha trovato il locale invaso dal fumo ed una persona a terra priva di vita. Sul posto 118 e 112. Al momento non si conoscono le generalità della persona.