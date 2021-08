Perugia, a Fontivegge niente alcol dalle 18 e stop al consumo all’aperto

Le limitazioni In particolare fino al 31 agosto i titolari dei pubblici esercizi, compresi quelli di vicinato e i distributori automatici, dalle 18 alle 6 non potranno vendere bevande alcoliche da asporto; in più per tutto l’arco della giornata non si potrà bere alcol all’esterno. Fino al 31 ottobre invece dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 6 non si potranno vendere bevande in vetro o lattine (che non sarà possibile consumare neanche all’esterno), mentre il sabato e la domenica lo stop verrà anticipato di due ore.

L’assessore “Con questo atto – spiega l’assessore alla Sicurezza Luca Merli – abbiamo recepito specifiche richieste della questura che invitava l’amministrazione ad ampliare il perimetro dell’area soggetta a provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande alcoliche, nonché un ampliamento degli orari del divieto a Fontivegge al fine di ridurre disordini e turbative della sicurezza urbana connessi agli eccessi legati al consumo di bevande alcoliche”.