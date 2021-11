Perugia, a Fontivegge inaugurata la Biblioteca delle nuvole

Il trasferimento è arrivato vista la necessità, connessa all’emergenza sanitaria, di trovare nuovi spazi per le classi. Un passaggio intermedio dato che, secondo i progetti approvati nell’ambito del Bando periferie, la biblioteca sarà ospitata nei locali dell’ex scalo merci di Fontivegge, una volta terminata la riqualificazione. Nel frattempo, dopo le difficoltà connesse al trasloco e dopo un periodo in cui le attività di consultazione e prestito sono comunque andate avanti, è arrivata l’inaugurazione ufficiale e la presentazione alla città.

Una delle più grandi in Italia

La biblioteca è una delle più grandi in Italia nel settore del fumetto ed è attiva dal 2002. Dal 2008 è diventata a tutti gli effetti comunale, seppure gestita dall’associazione culturale UmbriaFumetto a titolo totalmente gratuito. È quindi l’unica biblioteca comunale specializzata in fumetti e libri illustrati d’Italia e possiede un patrimonio di oltre 60 mila pezzi – in alcuni casi particolarmente preziosi – in larga parte frutto di donazioni. La biblioteca è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 16 alle 20, e ha già dato avvio ad alcune iniziative tra cui i corsi sul fumetto dedicati agli adulti. Il prossimo step prevede di estendere questi corsi anche ai ragazzi.