Perugia a Cittadella, Alvini: “Non è l’ultima spiaggia per i playoff”

PERUGIA – Il Grifo di Massimiliano Alvini scende in campo domani al Tombolato (ore 19) per l’ultima sfida infrasettimanale della stagione nel match contro i padroni di casa del Cittadella. Ai biancorossi, reduci dallo scialbo pareggio di domenica per 1-1 a Crotone, hanno solo un obiettivo: vincere e il motivo è ben chiaro. La vittoria di domani in terra veneta garantirà tre punti decisivi in chiave playoff.

Chi manca Dal verdetto del giudice sportivo si evince che Gabriele Angella e Simone Santoro non saranno a disposizione contro la formazione patavina a causa dei gialli rimediati in Calabria. Entrambi i giocatori erano diffidati. In diffida entrano anche Beghetto e Falzerano.

“Non è l’ultima spiaggia per il Perugia – ha detto ’allenatore toscano -, è riduttivo dire una cosa del genere per la nona in classifica a 47 punti. Così si vive male il momento, bisogna valutare ciò che sta costruendo la squadra”.

Sarà Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina a dirigere Cittadella-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al Var Davide Ghersini di Genova, AVAR Vittorio Di Gioia di Modena.