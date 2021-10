Perugia a Benevento contro l’ex Caserta. Alvini: “Gara affascinante e stimolante”

PERUGIA – Il Grifo si appresta ad affrontare uno dei match più belli e sentiti di questa stagione: quello in esterna contro il Benevento allenato da una vecchia conoscenza biancorossa come Fabio Caserta. Si gioca domani al Vigorito alle 20.30.

Partita affascinante “E’ una delle trentotto partite, ma è chiaro che rispetto ad altre possa essere diversa – ha detto in conferenza stampa l’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini – La definisco come una gara affascinante e stimolante, giocare questi match è un dono”.

Caserta “Sicuramente tra le partite in casa e quelle fuori delle differenze ci sono – ha continuato Alvini – ma la grinta e le idee non sono mai mancate. Sono molto grato a Fabio Caserta perché se non fosse andato via non sarei qui”.

Squadra “Murgia sta facendo un percorso giusto – ha reso noto l’allenatore- Lo stiamo portando al livello che vogliamo, arriverà anche il suo tempo. Non saranno convocati Manneh, Bianchimano e Sounas oltre a Dell’Orco che tornerà dopo la sosta”.