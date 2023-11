Perugia, a 86 anni viene indagato per atti persecutori ai danni di un minorenne

PERUGIA – A 86 anni è stato accusato di atti persecutori ai danni di un minorenne e per questo il gip di Perugia ha disposto il divieto di avvicinamento. Provvedimento disposto dal gip e al quale ha dato esecuzione la polizia. In una denuncia presentata dal padre del ragazzo venivano riferiti diversi episodi. Alla fine di settembre l’ottantaseienne, senza alcun apparente motivo, si ricostruisce in un comunicato diffuso dalla Procura, aveva avvicinato il minorenne nei pressi di una stazione degli autobus rivolgendogli alcune domande riguardanti la sfera personale. La situazione veniva notata da alcuni passanti che si avvicinavano ai due facendo allontanare l’anziano.