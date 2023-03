Perugia, a 200 all’ora sul raccordo: avevano droga per un milione di euro

PERUGIA – Oltre 13 chili di eroina e cocaina in 670 ovuli sono stati sequestrati dai carabinieri del comando provinciale di Perugia nel bagagliaio di una Bmw fermata, con la collaborazione della polizia stradale, sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle lungo il quale sfrecciava a oltre 190 chilometri orari. Arrestati un uomo e una donna, entrambi portoghesi ma residenti in Lussemburgo, che erano a bordo dell’auto.

Oltre un milione di euro di guadagno

Secondo gli investigatori la droga avrebbe fruttato sul mercato oltre un milione di euro e il sequestro viene definito “uno dei più ingenti degli ultimi anni in Umbria”. La Bmw è stato notata sfrecciare ad altissima velocità sul raccordo in direzione Perugia e a quel punto i carabinieri si sono messi immediatamente all’inseguimento. L’auto è stata fermata all’altezza di Castiglione del Lago con il concorso della stradale. La coppia a bordo – riferisce l’Arma – è apparsa in uno stato di profonda agitazione ai carabinieri che hanno così perquisito le persone e il veicolo, rinvenendo l’eroina e la cocaina. Sono in corso indagini per capire la destinazione del carico di stupefacenti.